В Новгороде заболевшая коронавирусом родила ребёнка без COVID-19

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Жительница Великого Новгорода, заражённая коронавирусом, родила здорового малыша. Второй тест, проведённый новорождённому, показал отрицательный результат.

Ребёнок, который родился у женщины с коронавирусной инфекцией, здоров. Вторая тест-проба показала отрицательный результат, — сообщили в региональном оперативном штабе.

Там отметили, что малыш появился на свет в роддоме, подготовленном для оказания помощи роженицам с коронавирусной инфекцией. Состояние новоиспечённой матери медики оценивают как средней степени тяжести. Родившегося младенца изолировали до выздоровления женщины, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что младенец с коронавирусной инфекцией появился на свет в одном из родильных домов Северной Осетии. Это первый случай в республике, когда плод заразился COVID-19 в утробе матери.