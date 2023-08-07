Полиция сутки убеждала пенсионерку не отдавать мошенникам 10 млн Полиция сутки убеждала пенсионерку из Челябинска не отдавать мошенникам 10 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции в Челябинске сутки вели переговоры с пенсионеркой, убеждая ее не переводить 10 млн рублей телефонным мошенникам, сообщает Telegram-канал Mash. К уговорам даже пришлось привлекать психолога.

По информации канала, обманутая пенсионерка начала переводить деньги мошенникам поздно ночью. В банке такая активность вызвала подозрения, потому сотрудники быстро заблокировали операцию, обратившись при этом в полицию.

На следующее утро возмущенная женщина пришла в офис банка и стала требовать выдать ей все деньги со счета. Туда же прибыли сотрудники уголовного розыска, которые отследили ее по геолокации. Полицейские начали объяснить пенсионерке, что ее пытаются обмануть. В ответ женщина вызвала участкового, который по прибытии присоединился к уговорам. На помощь правоохранителям прибыл психолог. Спустя несколько часов уговоров женщина передумала выводить сбережения. После этого полицейские передали ее родственникам.

Ранее NEWS.ru публиковал статью о том, какие методы используют мошенники, чтобы завладеть чужими деньгами, а также о способах защититься от обмана. Также в статье рассказывается, как действовать тем, кто стал жертвой мошенников.