В Санкт-Петербурге сотрудники полиции прервали проведение фестиваля Stoned Heavy Comedown II, который проходил в клубе MOD, пишет «Коммерсант». Неделю назад на этой площадке выступала группа «Щенки», солист которой Максим Тесли появился на сцене с носком на половом органе.
На фестивале выступали группы Zero Degrees, Electric Crown, Goddammit и Flood. По словам очевидца, силовики появились в зале после начала мероприятия, когда два коллектива уже успели отыграть.
После прихода правоохранителей вход в клуб закрыли. Посетителей не выпускали из зала. Полицейские перемещались по залу с собаками.
Собеседник издания рассказал, что видел сотрудницу бара, которая была с санитарной книжкой. Силовики покинули площадку около 22:00. После этого выступления продолжились.