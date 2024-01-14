Полиция Петербурга прервала фестиваль в клубе MOD после инцидента с носком Полиция в Петербурге прервала концерт в клубе, где 7 января выступали «Щенки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции прервали проведение фестиваля Stoned Heavy Comedown II, который проходил в клубе MOD, пишет «Коммерсант». Неделю назад на этой площадке выступала группа «Щенки», солист которой Максим Тесли появился на сцене с носком на половом органе.

На фестивале выступали группы Zero Degrees, Electric Crown, Goddammit и Flood. По словам очевидца, силовики появились в зале после начала мероприятия, когда два коллектива уже успели отыграть.

После прихода правоохранителей вход в клуб закрыли. Посетителей не выпускали из зала. Полицейские перемещались по залу с собаками.

Собеседник издания рассказал, что видел сотрудницу бара, которая была с санитарной книжкой. Силовики покинули площадку около 22:00. После этого выступления продолжились.