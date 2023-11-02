Полицейским грозит наказание за задержание хулигана в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону двум сотрудникам патрульно-постовой службы грозит наказание после жалобы на «слишком жесткое» задержание нарушителя общественного порядка, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» в областном управлении МВД. России. В ведомстве уточнили, что внутренняя проверка действий полицейских уже прошла, теперь ситуацию рассмотрят следственные органы.

Установлен факт возможно противоправных действий, допущенных сотрудниками полка ППС. Материалы проверки направлены в следственные органы. Сотрудников уволят в случае подтверждения их вины, также они понесут законное наказание, — отметили в полиции.

По информации МВД, инцидент произошел в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону в сентябре 2023 года. Правоохранители доставили в отдел мужчину, который агрессивно себя вел и выкрикивал оскорбления. Нарушителя привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Позже в адрес двух сотрудников ППС поступили обвинения «в неправомерном применении спецсредств (газового баллончика) и нанесении телесных повреждений».

Ранее в Якутске нарушитель провез инспектора ДПС несколько сотен метров на багажнике своего автомобиля. На кадрах с места событий видно, что машина на высокой скорости едет по дороге, а зацепившийся полицейский пытается крепче держаться за корпус авто. При этом нарушителя преследовали две машины ДПС. В итоге водителя догнали и задержали.