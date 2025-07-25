Полицейский выстрелил во время задержания и попал в пенсионерку

Полицейский выстрелил во время задержания и попал в пенсионерку В Петербурге полицейский ранил пенсионерку при задержании ее сына

В Санкт-Петербурге при задержании дебошира пострадала пожилая женщина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным следствия, 54-летний мужчина в пьяном состоянии напал на мать, а позже — на прибывшего на вызов полицейского. Сотрудник полиции применил табельное оружие, и пуля ранила нападавшего, а затем по рикошету задела пенсионерку.

Зачинщик конфликта начал вести себя неадекватно, напав на сотрудника полиции, хватая его за горло и пытаясь завладеть его оружием. <...> Полицейский применил табельное оружие. В результате 54-летний нападавший получил огнестрельное ранение левой ноги. От рикошета пули пострадала и находившаяся в момент выстрела рядом с нападавшим его 85-летняя мать. Пуля попала ей в бедро, — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел 24 июля в доме №52 по проспекту Славы. В полицию поступило сообщение о криках из квартиры. Прибывший наряд застал мужчину, избивающего мать. После применения оружия пострадавшие были госпитализированы. Медпомощь также была оказана сотруднику полиции.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ — о применении насилия и оскорблении представителя власти. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в Нефтеюганске полиция задержала женщину, которая организовала заказное убийство своей знакомой. Из корыстных побуждений и неприязни она искала исполнителя, предложив 170 тысяч рублей за преступление. Узнав об этом, оперативники провели спецоперацию: они инсценировали покушение и предоставили заказчице поддельные доказательства. После передачи денег женщину задержали.