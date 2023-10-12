Полицейского уволили после сдачи трех тонн железа от гаража на металлолом Baza: тульского полицейского уволили за кражу денег при сдаче металлолома

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В Тульской области уволили полицейского, который сдал три тонны железа от служебного гаража на металлолом и оставил вырученные средства себе, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, мужчина пытался отдать деньги в кассу, однако было слишком поздно. Всего бывший полицейский заработал на железе 50 тысяч рублей.

По данным Baza, на территории отдела полиции в Заокском районе Тульской области проводился ремонт. Строители переделывали служебный гараж, в результате чего было демонтировано 1,5 тонны жести и столько же чугуна. Подполковнику полиции поручили сдать все детали на металлолом, а вырученные средства отдать в кассу. Он оставил деньги себе. Спустя некоторое время в отделе проводилась проверка, во время которой руководство вспомнило о деньгах за сдачу железа. Мужчину уволили из органов за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что инженера информационных технологий в звании лейтенанта внутренней службы отдела МВД уволили спустя три года за поддельный диплом о высшем образовании, который он предоставил при трудоустройстве. В отношении 40-летнего сотрудника правоохранительных органов проводится проверка.