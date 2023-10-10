Лейтенанта уволили из полиции за поддельный диплом спустя три года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инженера информационных технологий в звании лейтенанта внутренней службы отдела МВД уволили спустя три года за поддельный диплом о высшем образовании, который он предоставил при трудоустройстве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В отношении 40-летнего мужчины проводится проверка.

Внимание коллег привлекла печать сомнительного качества в дипломе об окончании Российского государственного университета правосудия. При этом псевдовыпускник вуза утверждал, что все документы действительно принадлежат ему. Однако после запроса выяснилось, что лейтенант в это учебное заведение не поступал. Подозреваемый в подлоге документов состоял на службе в ОВД с 2010 года.

Ранее мэра Липецка Евгению Уваркину обвинили в том, что она сама придумала выдавший ей диплом вуз, о существовании которого не знали даже в Рособрнадзоре. Местные депутаты планировали добиться отставки чиновницы.

Кроме того Следственный комитет по ходатайству ФСБ возбудил уголовное дело в отношении генерального директора НИИ точных приборов Александра Люхина. Причиной этого стало назначение близкой подруги с поддельным дипломом на ответственный пост. Помимо этого, СКР возбудил уголовное дело и против самой женщины за использование поддельного диплома при трудоустройстве.