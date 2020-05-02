Полицейские Солнечногорска подобрали на трассе раздетого ребёнка

https://static.news.ru/photo/95e34952-8c4f-11ea-9e47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четырёхлетняя девочка без верхней одежды была замечена на Пятницком шоссе под Солнечногорском Московской области. Полицейские вернули её матери, которая рассказала, что ушла утром на работу, оставив дочь под присмотром знакомых.

Девочку обнаружили на территории автозаправочной станции в районе 43-го км Пятницкого шоссе, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

37-летняя мать не смогла объяснить, каким образом ребёнок оказался один на оживлённой трассе. В отношении неё составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Как писал NEWS.ru, в Курской области обнаружили тело трёхлетнего мальчика, пропавшего 29 апреля в селе Большое Долженково Октябрьского района. Ребёнок исчез посреди дня, после чего его родители сразу обратились в полицию. Мальчика искали пожарные, военные, 100 представителей полиции, следственного комитета, около 100 добровольцев «Лиза Алерт». Тело ребёнка было обнаружено в реке Рогозна, примерно в 300 метрах от его дома. Видимых телесных повреждений на теле ребёнка не было.