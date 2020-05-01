Происшествия

Пропавший в Курской области трёхлетний ребёнок найден мёртвым

13:43, 01 мая 2020 32
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Курской области обнаружили тело трёхлетнего мальчика, пропавшего 29 апреля в селе Большое Долженково Октябрьского района. Ребёнок исчез посреди дня, после чего его родители сразу обратились в полицию.

Мальчика искали пожарные, военные, 100 представителей полиции, следственного комитета, около 100 добровольцев «Лиза Алерт».

Тело ребёнка было обнаружено в реке Рогозна, примерно в 300 метрах от его дома. Видимых телесных повреждений на теле ребёнка не обнаружено, — сообщили следователи.

По факту пропажи мальчика возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что восьмилетний мальчик, потерявшийся во время прогулки с матерью в Новосибирске, нашёлся в другом городе. Спустя несколько часов после исчезновения его нашли в Бердске сотрудники Росгвардии.

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