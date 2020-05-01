Пропавший в Курской области трёхлетний ребёнок найден мёртвым

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Два студента Российского государственного социального университета (РГСУ) были отчислены за то, что покинули общежитие для похода в аптеку.

Об этом сообщил один из них в соцсетях. По его словам, учащимся вуза запретили покидать общежитие в связи с угрозой распространения коронавируса. 26 апреля я вышел в ближайшую аптеку из...