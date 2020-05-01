Пропавший в Курской области трёхлетний ребёнок найден мёртвым

В Курской области обнаружили тело трёхлетнего мальчика, пропавшего 29 апреля в селе Большое Долженково Октябрьского района. Ребёнок исчез посреди дня, после чего его родители сразу обратились в полицию.
Мальчика искали пожарные, военные, 100 представителей полиции, следственного комитета, около 100 добровольцев «Лиза Алерт».
Тело ребёнка было обнаружено в реке Рогозна, примерно в 300 метрах от его дома. Видимых телесных повреждений на теле ребёнка не обнаружено, — сообщили следователи.
По факту пропажи мальчика возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего,
Ранее NEWS.ru писал, что восьмилетний мальчик, потерявшийся во время прогулки с матерью в Новосибирске, нашёлся в другом городе. Спустя несколько часов после исчезновения его нашли в Бердске сотрудники Росгвардии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен