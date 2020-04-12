Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли в другом городе

https://static.news.ru/photo/1553a65e-7c89-11ea-a44b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмилетний мальчик, потерявшийся во время прогулки с матерью в Новосибирске, нашёлся в другом городе. Спустя несколько часов после исчезновения его нашли в Бердске сотрудники Росгвардии.

Пропавший мальчик был обнаружен 12 апреля около 01.00 (21.00 мск 11 апреля) в одном из магазинов Бердска сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, прибывшими на сработку тревожной сигнализации, — сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.

Выяснилось, что ребёнок сел в автобус, следующий до Бердска. Там он зашёл в магазин и, спрятавшись, остался после закрытия. Мальчика уже передали матери. Инспекция по делам несовершеннолетних проводит проверку инцидента.

Ранее, как писал NEWS.ru, полиция штата Гоа в Индии спустя несколько дней поисков нашла россиянина, об исчезновении которого сообщила жена. Мужчина находится в Институте психиатрии и поведения человека в Бамболиме. Гражданин России проходит лечение длительностью 21 день.