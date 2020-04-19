Полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих в Саратовской области

https://static.news.ru/photo/c587a494-8229-11ea-afb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Православное Заволжье/vk.com

Полицейские города Энгельса в Саратовской области не стали составлять протоколы на верующих, которые собрались возле кафедрального собора города.

Стражи порядка пояснили, что не выписывают штрафы, поскольку прихожане находятся «не внутри [собора], а на улице».

Ранее власти запретили посещение храмов и проведение массовых мероприятий. Церковь раскритиковала решение властей. Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин сравнил этот запрет с гонениями на церковь в СССР, пишет «Версия-Саратов».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих на Пасху остаться дома из-за угрозы заражения COVID-19. Он считает, что не нужно поддаваться панике из-за пандемии, воспринимать её как испытание, усилив молитвы об исцелении больных коронавирусом.

NEWS.ru писал, что российский лидер Владимир Путин записал поздравление с куличом к Пасхе. Он назвал праздник символом очищения и возрождения. Путин напомнил, что Воскресение Христова — символ торжества жизни.

В России коронавирус диагностирован у 42 853 заболевших, за последние сутки 6060 новых случаев, вылечился 3291 человек, 361 умер. В Москве — 24 324 случая, 1763 выздоровели, 176 умерли.