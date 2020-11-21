Полевые кухни развернули на отрезанном от материка острове Русский

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Власти Владивостока развернули полевые кухни на острове Русский, третий день отрезанном от материка после закрытия моста из-за обледенения вант. Мостовики ждут, пока они оттают, при этом температура в городе держится в районе 5 градусов мороза.

Для вывоза людей на материк организован паром. Он ходит каждые два часа, но желающих покинуть остров очень много, сообщает РИА Новости.

Полевая кухня работает на улице Экипажной с утра 23 ноября. Желающие могут получить гречневую кашу с тушёнкой и горячий чай. Вторая полевая кухня на острове развёрнута в посёлке Поспелово.

Также местные жители ждут обещанные властями газовые плиты и баллоны, питьевую воду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мост на остров Русский во Владивостоке может быть открыт только при повышении температуры воздуха. Об этом сообщил представитель правительства Приморского края. По его словам, необходимо, чтобы растаял лёд. Из-за обледенения никакие работы на мосту не ведутся.