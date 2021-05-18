Похудевшая на 25 кг медсестра из Иркутска стала бикини-моделью

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Медсестра-анестезиолог из Иркутска похудела на 25 кг ради выступления на сцене. Вот уже три года 23-летняя девушка совмещает работу медика и профессиональные занятия бодибилдингом, пишет «КП-Иркутск».

Как отмечает издание, Жанна Кириллова работает в Ивано-Матрёнинской детской больнице Иркутска. По роду деятельности многих детей в прямом смысле слова ей приходилось возвращать к жизни, проводя реанимацию.

Конечно, эмоционально работа тяжёлая. Чтобы отвлечься, я и начала ходить в спортзал, — рассказала девушка, ставшая бикини-моделью.

Также заняться спортом её побудила встреча с бывшей одноклассницей. Ещё будучи подростком, она весила 73 кг при росте 167 см. Лишнего веса она не замечала и чувствовала себя в таком теле вполне комфортно. Однажды школьная подруга, увидев её, спросила прямо в лоб: «А ты что такая жирная?!»

После этих слов девушка начала ходить в тренажёрный зал и следить за питанием. За год ей удалось похудеть на 25 кг и нарастить мышцы. По её словам, самое сложное было — отказаться от любимых сладостей. Вместо них Жанне пришлось перейти на протеиновые батончики, каши, овощи, морепродукты и яйца.

Вообще, есть миф, мол, если хочешь похудеть, нужно убрать из рациона углеводы. А ведь они главный источник энергии! Просто нужно минимизировать потребление быстрых углеводов: сладости, выпечку, хлеб, фрукты, газировку, колбасы, фастфуд, алкоголь, — сказала медсестра.

Такая подготовка принесла результат. На городских соревнованиях по фитнес-бикини Жанна завоевала две бронзовые медали. Теперь медсестра планирует перейти в ещё более женственную категорию фитнес-модели. Бросать медицину и полностью уходить в модельный бизнес девушка не планирует.

Ранее врач назвал максимальный срок диеты. По словам специалиста, снижение веса не должно нанести вреда здоровью, поэтому диеты на сокращение калорий нужно держать определённое время, после чего делать перерыв. Иначе вред для здоровья будет намного серьёзнее, чем польза.