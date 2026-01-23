Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 08:45

Похититель вступил в переписку с отцом украденного в Красноярске мальчика

В Сети появились скриншоты переписки похитителей с отцом украденного мальчика

Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Похитивший сына-подростка красноярского бизнесмена преступник вышел на связь с отцом, скриншоты их переписки приводит РЕН ТВ. Судя по сообщениям, злоумышленник потребовал за жизнь 14-летнего мальчика около 30 млн рублей.

Дайте мне с ним поговорить лично, — написал отец ребенка.

Выяснилось, что перед тем как увести мальчика из дома, похитители также вскрыли в доме три сейфа. По данным Следственного комитета региона, отец обнаружил пропажу 3 млн рублей наличными. Таким образом, общая сумма ущерба и требуемых средств превышает 33 млн рублей.

Место происшествия — закрытый поселок Серебряный Бор — находится под круглосуточной вооруженной охраной и видеонаблюдением. Уличная камера сняла момент, когда мальчик покидает родительский дом в сопровождении неизвестного. Следствие выясняет, как посторонним удалось беспрепятственно проникнуть на охраняемую территорию.

В настоящее время правоохранители анализируют переписку и записи с камер, чтобы выйти на след преступников. Возбуждено уголовное дело по факту похищения и кражи. Силовики проверяют версию о возможной причастности к преступлению лиц, имевших доступ в поселок или знавших о системе его охраны.

Красноярск
Красноярский край
преступления
дети
похищения
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Киев заставят оставить Донбасс на переговорах в ОАЭ
На Сахалине чудом спасли лыжника в горах
Зеленского уличили в панике после выступления в Давосе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air готовится к экстренной посадке
«На черный день»: россиянам дали совет по формированию подушки безопасности
Многодетным семьям расширят возможности для траты маткапитала
Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года
«Сумасшедшая боль»: голландский блогер о якутской проруби в –52 градуса
Мать избила пятилетнюю приемную дочь до комы
В европейской стране не нашли денег для оплаты взноса в Совет мира
«Быстрые пальцы» спасли скандальную порноактрису от балийских застенков
В России могут начать строительство деревянных высоток
Дикий кабан устроил кровавый погром на рынке
Стоматолог предупредила об опасной ошибке при болезни зубов
Красноярские следователи выдвинули новую версию похищения подростка
Хищение топлива по госконтрактам расследуют в Приамурье
Раскрыто, что рискует потерять Джиган при разводе с Оксаной Самойловой
Самолет авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку
Мать погибшего в Турции Свечникова рассказала, что будет с телом пловца
В Барнауле мужчина попытался взорвать собственную мать
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.