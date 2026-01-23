Похититель вступил в переписку с отцом украденного в Красноярске мальчика

Похитивший сына-подростка красноярского бизнесмена преступник вышел на связь с отцом, скриншоты их переписки приводит РЕН ТВ. Судя по сообщениям, злоумышленник потребовал за жизнь 14-летнего мальчика около 30 млн рублей.

Дайте мне с ним поговорить лично, — написал отец ребенка.

Выяснилось, что перед тем как увести мальчика из дома, похитители также вскрыли в доме три сейфа. По данным Следственного комитета региона, отец обнаружил пропажу 3 млн рублей наличными. Таким образом, общая сумма ущерба и требуемых средств превышает 33 млн рублей.

Место происшествия — закрытый поселок Серебряный Бор — находится под круглосуточной вооруженной охраной и видеонаблюдением. Уличная камера сняла момент, когда мальчик покидает родительский дом в сопровождении неизвестного. Следствие выясняет, как посторонним удалось беспрепятственно проникнуть на охраняемую территорию.

В настоящее время правоохранители анализируют переписку и записи с камер, чтобы выйти на след преступников. Возбуждено уголовное дело по факту похищения и кражи. Силовики проверяют версию о возможной причастности к преступлению лиц, имевших доступ в поселок или знавших о системе его охраны.