Подросток ударил одноклассника кружкой по лицу за буллинг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученик одной из школ в подмосковном Сергиевом Посаде получил резаные раны лица в результате конфликта с одноклассником, сообщает прокуратура Московской области. Инцидент произошел 11 сентября, пострадавшему на месте оказали первую медпомощь и госпитализировали.

Предварительно установлено, что событие произошло 11 сентября 2023 года в средней общеобразовательной школе Сергиево-Посадского городского округа. Пострадавшему ребенку на месте оказана первая медицинская помощь. Затем он был госпитализирован в медицинское учреждение, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как пишет РЕН ТВ, конфликт между сверстниками был связан с буллингом. Своего апогея он достиг в тот день в столовой. Сначала ребята облили друг друга чаем, а потом жертва нападок с размаху ударил одноклассника кружкой по лицу.

Ранее семейный психолог Дарья Дугенцова рассказала NEWS.ru, что если ребенок подвергся буллингу, то очень важно вывести его на диалог. Лучше всего это сделать за счет наводящих вопросов. При этом она подчеркнула, что не следует учить ребенка отвечать агрессией на агрессию. Куда важнее обучить его проявлять эмпатию. Ребенок должен осознать, что его обидчик на самом деле также является жертвой чьей-то агрессии.