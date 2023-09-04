Подросток избил ребенка-инвалида в Свердловской области

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В городе Карпинске Свердловской области подросток избил ребенка-инвалида на детской площадке. По данным Следственного комитета России, он несколько раз ударил мальчика ногами по голове и спине. Местная жительница рассказала «360», что напавший на инвалида держит в страхе всю местную детвору, этот случай не является единственным. Собеседница издания отметила, что до этого подросток избил ее сына, когда тот гулял с другом.

Синяков, ничего так такого не было, но испуг он получил. Поэтому он сейчас не выходит никуда, — уточнила женщина.

Другая жительница Карпинска подтвердила информацию. По ее словам, подросток часто пристает к другим детям — может пытаться избить, кидается камнями. Напавший также пытался приставать и к ее сыну, но тот находился вместе со старшим братом, который смог заступиться за мальчика.

Он там каждого и всех избивает. То задирается, то камнями кидает, то палками пытается избивать. Также одного мальчика в живот пинал, душить пытался, — поделилась собеседница издания.

Младшая дочь женщина тоже рассказывала ей о нападках со стороны подростка на других детей. По ее словам, он пристает к детям «просто так». Тем временем СК РФ по Свердловской области организовал проверку по факту избиения мальчика-инвалида. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято соответствующее решение.

В Пермском крае ранее девочки-подростки избили 14-летнюю школьницу. Возбуждено уголовное дело, глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте. Отмечается, что девочка испытала физические и психические страдания.