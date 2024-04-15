Подростков из Рязани избили в электричке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двух подростков избили в электричке, следовавшей из города Сасово в Рязань, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на Рязанский линейный отдел МВД. Официальный представитель ведомства уточнил, что по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия. Полиция также ищет нападавших.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, злоумышленники разыскиваются, — отметил официальный представитель.

Сообщение об избиении подростков поступило в дежурную часть 14 апреля. Заявление написали две матери пострадавших. Они сообщили, что их сыновья получили телесные повреждения в электричке Сасово — Рязань.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее обратилась в правоохранительные органы в связи с групповым избиением школьницы в Чайковском Пермского края. Она также отметила, что инцидент, предположительно, произошел около школы № 4. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как школьница плачет и зовет бабушку, после этого ее заставляют встать на колени и извиниться.

До этого женщина напала на девочек в деревне Федюково в подмосковном Подольске. Девятилетнюю пострадавшую госпитализировали с переломом позвоночника, а семилетнюю доставили в больницу с сотрясением мозга.