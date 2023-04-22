Подполковник украинского спецназа погиб в Запорожье «Военное обозрение»: подполковник украинского спецназа Очеретнюк убит в Запорожье

Фото: Соцсети

Александр Очеретнюк

«Военное обозрение» сообщает со ссылкой на военкоров, что 15 марта в зоне СВО был убит старший офицер спецподразделения Государственной пограничной службы Украины Александр Очеретнюк. Бронированную машину, в которой находился спецназовец, подбили из ПТРК.

«Военное обозрение» отмечает, что подполковник участвовал в разведке боем на линии боевого соприкосновения сторон. На этом участке держат оборону российские военнослужащие из 22-й бригады спецназа и 291-го мотострелкового полка.

В апреле стало известно, что в Артемовске был убит командир взвода Иностранного легиона Михаил Журек. Польский наемник получил смертельное ранение в голову. До отправки на передовую он служил в местных территориальных оборонительных силах.

Ранее в Сватово в ЛНР был убит командующий батальоном 2-го Иностранного легиона ВСУ Владимир Фролов. Он был смертельно ранен огнем российской артиллерии в ходе вылазки украинской диверсионной группы.