Подозреваемый в похищении шестилетней девочки в Шахтах задержан

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении шестилетней девочки в городе Шахты Ростовской области, сообщил Следственный комитет России. В ходе поисковых мероприятий ребенок был найден живым.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи выясняют все детали и обстоятельства произошедшего. Арестованный мужчина 1981 года рождения оказался жителем города Шахты.