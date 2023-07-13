В Нижегородской области мужчина пытался похитить двоих детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области 47-летний мужчина пытался похитить двух подростков, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, он силой заставил мальчика и девочку сесть в «девятку», но она увязла в грязи, после чего похититель сбежал, оставив связанных детей в машине.

Подростки смогли добраться до деревни, где вызвали полицию. По словам пострадавших, мужчина нашел их, когда они катались на мопеде по проселочным дорогам. Подростки рассказали, что изначально похититель вежливо спросил дорогу в сторону деревни Малое Козино, а потом достал нож и силой заставил подростков сесть в свою машину ВАЗ-2109.

Далеко увезти детей мужчине помешали дороги — его автомобиль завяз в грязи. Похититель сначала заставил подростков толкать машину, потом попробовал сам, однако ничего не вышло. Тогда мужчина сбежал.

Правоохранительные органы установились личность похитителя и разыскивают его.

Ранее в Иркутской области нашли тело полуторагодовалой девочки, которую разыскивали около месяца, с 9 июня. Труп ребенка обнаружили в Ушаковке недалеко от моста в районе торгового центра «Флагман» на улице Братской. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Версия о похищении ребенка оперативниками не рассматривалась.