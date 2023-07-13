Подозреваемого в поджоге шкафов на железной дороге задержали под Владимиром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Владимирской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге релейных шкафов на железной дороге, сообщает Telegram-канал Baza. Им оказался 18-летний местный житель.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества.

Инцидент на железной дороге под Владимиром, в районе станции Балакирево произошел 8 июля. Сгорели два релейных шкафа и один батарейный. На месте происшествия были обнаружены стамеска пробки от пятилитровых бутылок и коробок от спичек.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл было на 12 минут задержано движение пассажирского поезда из-за поджога релейного шкафа на станции Пемба в Медведевском районе. По предварительным данным, диверсант пытался повредить три релейных шкафа, но вскрыть и поджечь ему удалось только один.

В начале июля диверсанты подожгли релейные шкафы на железнодорожных путях МЦД-2 в подмосковном Красногорске. На месте была обнаружена пятилитровая пластиковая бутылка. Оборудование в шкафах отсутствовало, поэтому произошедшее на движение поездов не повлияло.