Подозреваемая в убийстве сына закатала его в бетон по совету мужа-бойца СВО Адвокат Амиров: обвиняемая в убийстве сына спрятала тело в гараже по совету мужа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемая в убийстве приемного сына Вероника Наумова из Екатеринбурга сообщила мужу о смерти Далера, когда тот был на СВО, передает «КП — Екатеринбург». После этого, по ее словам, супруг Александр посоветовал забетонировать сумку с телом в подвале гаража, рассказал журналистам адвокат биологического отца убитого ребенка Илкин Амиров.

Она позвонила ему и сказала, что его убила сестра. Но сама она не знает, как это случилось. После этого Наумов приезжал домой в отпуск, зная, что тело мальчика в гараже, — рассказал Амиров.

26 июня 2023 года, когда Александр Наумов был на спецоперации, Вероника сообщила в полицию о пропаже приемного сына. Сказала, что якобы он сбежал из квартиры на улице Симферопольской. Об этом она сообщила накануне визита сотрудников опеки, которые были должны проверить, как живут приемные дети.

Племянник Наумова рассказывал, что его супруга обливала мальчика кипятком, била его электрошокером и подвергала другим пыткам. Предполагается, что так женщина рассчитывала таким способом вызвать у ребенка психическое расстройство, чтобы получать за него выплаты по инвалидности.

Женщина заявляла, что ребенок мог сбежать, «послушав воображаемого друга Костю». В ходе расследования была выдвинута предварительная версия, что Виктория забила Далера насмерть еще 3 декабря прошлого года, скрыла его гибель от органов опеки, а 26 июня объявила о его исчезновении, так как к ним должны были прийти сотрудники этой службы, чтобы оценить условия жизни приемных детей — их в семье трое.