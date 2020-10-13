Подмосковные школы на дистанционное обучение не переходят

https://static.news.ru/photo/9fd4e99c-0df6-11eb-88f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школы Московской области продолжат работать в штатном режиме, планов перехода на удалённое обучение пока нет. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

В настоящий момент школы Подмосковья работают в штатном режиме. На прошлой неделе почти половина наших школ была на плановых каникулах, это школы с модульной системой обучения. С понедельника там уже начались занятия, — сообщили телеканалу «360» в министерстве.

В настоящий момент полностью переведены на дистанционное обучение всего шесть школ из почти полутора тысяч учебных заведений области. В обычном режиме работают и учреждения дополнительного образования.

Как писал NEWS.ru, подмосковным школам рекомендовали устроить каникулы с 5 по 11 октября, но только в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Воробьёв. Ранее министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что в регионе есть школы, работающие по модульной системе и по четвертям. Но и в том, и в другом случае они могут объявить досрочные каникулы, если это необходимо в связи с эпидобстановкой. Решение о внеплановых каникулах должен принять директор школы совместно с управляющим советом и родительским комитетом. При внеплановом отдыхе в школах будет скорректирован учебный план, на удалённое обучение детей переводить не будут.