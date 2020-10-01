Подмосковным школам разрешили устанавливать каникулы исходя из эпидситуации

https://static.news.ru/photo/2dd2e0f0-03fc-11eb-b32d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подмосковным школам рекомендовали устроить каникулы с 5 по 11 октября, но только в соответствии с эпидемической обстановкой. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Рекомендовать руководителям образовательных организаций, предоставляющих на территории Московской области начальное общее, основное общее, среднее общее образование, установить с 5 октября 2020 года по 11 октября 2020 года (включительно) каникулы для обучающихся, — цитирует «360» постановление губернатора.

Ранее министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что в регионе есть школы, работающие по модульной системе и по четвертям. Но и в том, и в другом случае они могут объявить досрочные каникулы, если это необходимо в связи с эпидобстановкой. Решение о внеплановых каникулах должен принять директор школы совместно с управляющим советом и родительским комитетом. При внеплановом отдыхе в школах будет скорректирован учебный план, на удалённое обучение детей переводить не будут.

Как писал NEWS.ru, температурный контроль в школах Московской области будет усилен с 5 октября. Дети с температурой выше 37 градусов не смогут посещать занятия. Ирина Каклюгина подчеркнула, что из-за пандемии коронавирусной инфекции под ударом находятся учителя, поскольку у детей COVID-19 обычно переносится без симптомов. Педагогам рекомендовано использовать маски во время близкой работы со школьниками, также необходимо проветривать помещения и осуществлять их дезинфекцию.