Подмосковная полиция будет расценивать митинг как угрозу порядку

https://static.news.ru/photo/ffecaa64-6179-11eb-8947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГУ МВД по Московской области опубликовало предупреждение об ответственности за участие в акциях поддержки Алексея Навального, которые запланированы на 31 января. Там заявили, что будут рассматривать попытки проведения мероприятия как угрозу общественному порядку.

Все попытки организации и проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, — говорится на сайте ведомства.

Там заявили, что призывы на мероприятие в Интернете влекут за собой ответственность. Силовики будут незамедлительно реагировать на нарушения закона и «примут все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан».

Кроме того, в региональном МВД призвали граждан не поддаваться «на провокационные действия» и не принимать участия в акциях, а также выполнять требования силовиков.

Ранее глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции в поддержку задержанного оппозиционера. Сторонники Навального рассчитывают провести митинги в воскресенье, 31 января.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.