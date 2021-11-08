Подмосковье проверят на наличие нелегальных хостелов

В Подмосковье будут искать нелегальные хостелы. В ходе эксперимента уже выявили семь хостелов в регионе, пять из которых работали нелегально. Об этом на заседании с губернатором Андреем Воробьёвым рассказал начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков, передаёт телеканал «360».

Больше тысячи человек было доставлено из указанных общежитий или хостелов, где не ведётся ни учёт оплаты, ни учёт, кто поселяется туда. Как правило, там проживают лица азиатской национальности, из Закавказья, — признался Пауков.

В ходе осмотра силовики нашли в двух комнатах хостела экстремистскую литературу. Воробьёв, в свою очередь, попросил также проверить места, на которые регулярно жалуются жители Подмосковья. Он напомнил об участившихся случаях драк россиян с мигрантами и привёл в пример три случая — в Люберцах, Красногорске и Домодедово. В этих районах произошли конфликты местных жителей в период нерабочих дней.

Ранее полиция задержала пятерых «наиболее активных» участников драки в подмосковном Домодедово. Они доставлены в отделение полиции, других участников потасовки всё ещё ищут.