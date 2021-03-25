Под Волгоградом госпитализировали детей из-за неизвестной инфекции

https://static.news.ru/photo/d25723da-8d71-11eb-8bbe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгоградской области шестеро детей в возрасте от 3 до 11 лет госпитализированы из-за неизвестной инфекции. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование.

Инцидент произошёл в селе Сидоры. Трое детей доставлены в инфекционное отделение областной больницы в Волгограде, а остальные — в районную больницу.

Предварительный диагноз — «вирусная инфекция неясной этиологии», точный будет определен после проведения лабораторных исследований, — рассказали РИА Новости в администрации области.

Наряду с Роспотребнадзором проверку начала прокуратура региона.

Ранее NEWS.ru писал, что в Гергебильском районе Дагестана были госпитализированы 13 детей с признаками кишечной инфекции. Возраст пациентов составляет от 2,5 до 11 лет. По факту инцидента организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.