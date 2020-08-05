Под Тюменью частный зоопарк распродаёт животных из-за нехватки корма

https://static.news.ru/photo/39a4ca24-d7b0-11ea-bc6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелец расположенного в селе Исетское Тюменской области частного зоопарка устроил распродажу зверей, о чём сообщили местные жители.

По данным источников, в зоопарке содержится много диких животных. Среди них есть медведь, леопард, рысь и волки, передаёт URA.RU.

Жители села рассказали, что условия в зоопарке чудовищные, кроме того, его обитатели страдают из-за установившейся в регионе аномальной жары.

Уже несколько месяцев несчастные животные томятся в клетках. Кормить их нечем, так как в период пандемии посещать зоопарки запрещено, и хозяин животных решил распродать их простым людям. Неужели нет возможности пристроить животных в другие зоопарки? — задалась вопросом одна из жительниц Исетского.

Некоторые животные уже нашли новых хозяев. В частности, один из местных жителей купил лошадь за 30 тысяч рублей и поселил её на ферме. Также из зоопарка забрали пони.

Издание направило запросы по поводу сложившейся ситуации в администрацию Исетского района и в природоохранную прокуратуру Тюменской области. Комментариев владельца зоопарка получить не удалось.

Как писал NEWS.ru ранее, проверить исполнение законодательства в сфере эксплуатации аттракционной техники и частных зоопарков поручил прокурорам субъектов генеральный прокурор России Игорь Краснов. Уточняется, что это необходимо сделать из-за значительного роста спроса на оказание подобных услуг.