Под Санкт-Петербургом «Ласточка» насмерть сбила женщину

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России

Женщина погибла, попав под колеса поезда «Ласточка» на ж/д станции «Шувалово» под Санкт-Петербургом, сообщает региональное СУ на транспорте СК России. По данным ведомства, она переходила пути в неположенном месте.

Проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования женщины 13 февраля 2023 года на ж/д ст. Шувалово электропоездом «Ласточка», — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге электропоезд сбил двух 20-летних девушек, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте и вдобавок решили сделать фото на фоне электрички. Машинист успел применить экстренное торможение, поэтому поезд задел девушек по касательной.

В подмосковной Балашихе пригородный электропоезд едва не проехался по четырехмесячному младенцу, упавшему на пути с платформы. Машинист остановил состав буквально в миллиметре от тела ребенка. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает.