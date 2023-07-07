Под Петербургом на улице нашли пакет с неизвестным механизмом внутри

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Мурино Ленинградской области на улице Шоссе в Лаврики нашли пакет, внутри которого находится предмет, похожий на боеприпас, передает «Фонтанка». Местные жители доложили о находке правоохранителям.

Территория вокруг пакета оцеплена. К нему присоединен предмет, похожий на счетчик. Спецслужбы изучают находку. Известно, что недалеко от этого места находится здание школы.

5 июля около отдела МВД «Лефортово» в Москве была найдена граната с чекой. По информации канала, снаряд обнаружили на чердаке соседнего здания на Самокатной улице.

До этого житель Якутска нашел под крыльцом своего дома боевые гранаты РГД-5 и РГО. Известно, что мужчина приобрел дом несколько лет назад, однако въехал в него совсем недавно. Он нашел гранаты во время уборки территории. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выйти на связь с предыдущим владельцем дома. Предположительно, он переехал четыре года назад в Симферополь.