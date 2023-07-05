Гранату с чекой нашли возле отдела МВД Лефортово в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что около отдела МВД Лефортово в Москве была найдена граната с чекой. По информации канала, снаряд обнаружили на чердаке соседнего здания на Самокатной улице. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Канал сообщает, что на место происшествия выехали экстренные службы.

Ранее житель Якутска нашел под крыльцом своего дома боевые гранаты РГД-5 и РГО. Известно, что мужчина приобрел дом несколько лет назад, однако въехал в него совсем недавно. Он нашел гранаты во время уборки территории. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выйти на связь с предыдущим владельцем дома. Предположительно, он переехал четыре года назад в Симферополь.

До этого московские рыбаки выловили боевую гранату из Западного залива в столичном районе Нагатинский Затон. К поисковому магниту прицепилась заржавевшая граната Ф-1.

Ранее на востоке Москвы под линией электропередачи обнаружили гранату РГД-5. Снаряд лежал в лесополосе недалеко от МКАД в районе Ивановское. В Минобороны России данную информацию не комментировали.