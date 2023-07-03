Житель Якутска нашел две боевые гранаты под крыльцом дома SHOT: житель Якутска нашел под крыльцом дома две боевые гранаты РГД-5 и РГО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Якутска нашел под крыльцом своего дома боевые гранаты РГД-5 и РГО, сообщает Telegram-канал SHOT. Он вызвал полицейских, а те — саперов. Боеприпасы были отправлены на экспертизу.

По данным SHOT, житель Якутска приобрел дом несколько лет назад, однако въехал в него совсем недавно. Он нашел гранаты во время уборки территории. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выйти на связь с предыдущим владельцем дома. Предположительно, он переехал четыре года назад в Симферополь.

Ранее сообщалось, что 53-летний житель Минеральных Вод отправился в лес за грибами, но вместо них нашел сумку с 35 гранатами, покрывшимися ржавчиной. Он сообщил о находке сотрудникам органов правопорядка.

До этого московские рыбаки выловили боевую гранату из Западного залива в столичном районе Нагатинский Затон. К поисковому магниту прицепилась заржавевшая граната Ф-1. К месту находки приехали полицейские, саперы и сотрудники пожарных служб.