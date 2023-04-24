Стали известны подробности об упавшем в Ногинске БПЛА РИА Новости: возле Ногинска упал 100-килограммовый беспилотник без боеприпасов

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Беспилотник, найденный в районе Ногинска

В подмосковном Ногинске возле садового товарищества упал беспилотник, вес которого составляет около 100 килограммов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Собеседник отметил, что БПЛА был без боеприпасов. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

На окраине Богородска возле садового товарищества обнаружен беспилотный летательный аппарат весом около 100 килограммов, — сказал собеседник.

В настоящее время специалисты уточняют принадлежность дрона. Установлено, что внутри него находился двигатель внутреннего сгорания производства США. Силовики определяют место запуска БПЛА.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Богородском городском округе Подмосковья упал дрон-камикадзе с 17 кг пластичного взрывчатого вещества С-4. По информации канала, жительница СНТ «Заря» нашла беспилотник в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома, после чего вызвала полицию. В Минобороны не комментировали данную информацию.