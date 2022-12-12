Под Москвой местами выпало более 50% месячной нормы осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Местами в Московском регионе в течение последних 12 часов выпало более половины месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Так, в Можайске за указанное время выпало 25 миллиметров осадков, что составляет 55% от всей месячной нормы декабря, передает слова метеоролога РИА Новости.

За последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 35% от месячной нормы. В Подмосковье в Клину — 20 миллиметров, Ново-Иерусалиме и Пушкино — 21 миллиметр, Наро-Фоминске и Электроуглях — 22 миллиметра, Волоколамске, Горках Ленинских и Железнодорожном — 23 миллиметра, Долгопрудном — 24 миллиметра, в Можайске — 25 миллиметров, — рассказал ведущий специалист центра погоды.

Накануне в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Заместитель мэра столицы Петр Бирюков заверил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части страны, в Поволжье и на Урале ожидается потепление, что приведет к различным проблемам. Эксперт пояснил, что глубокий циклон перемещается со стороны Молдавии через запад Украины и Белоруссию. По его словам, в начале недели будут очень теплые воздушные массы.