https://static.news.ru/photo/89f6e202-cd91-11e9-92e1-fa163e074e61_660.jpg Крым Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что с начала 2019 года полуостров посетили почти шесть миллионов туристов.

Закончилось календарное лето, но не курортный сезон в Крыму. Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 млн: 5 млн 800 тыс., по данным на 1 сентября, — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что 58% отдыхающих приехали в Крым по Крымскому мосту.

Как ранее писал News.ru, власти Индии приняли решение о снижении стоимости электронных виз для туристов в два раза. Распоряжение касается в том числе и граждан РФ.