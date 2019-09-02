Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что с начала 2019 года полуостров посетили почти шесть миллионов туристов.
Закончилось календарное лето, но не курортный сезон в Крыму. Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 млн: 5 млн 800 тыс., по данным на 1 сентября, — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что 58% отдыхающих приехали в Крым по Крымскому мосту.
Как ранее писал News.ru, власти Индии приняли решение о снижении стоимости электронных виз для туристов в два раза. Распоряжение касается в том числе и граждан РФ.