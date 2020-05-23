Почти 50 жилых домов подтопило за стуки в четырёх регионах России

https://static.news.ru/photo/ac6d0cea-9dbf-11ea-a73f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 11.mchs.gov.ru

Паводковые воды за прошедшие сутки подтопили 49 жилых домов в четырёх российских регионах.

По словам представителя экстренных служб, с проблемой столкнулись жители 12 населённых пунктов в Коми, Татарстане, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. При этом 43 дома подтоплены в пяти населённых пунктах Заполярного района НАО.

Всего в 14 регионах в зонах подтопления расположены более 460 жилых зданий, примерно 1,7 тысячи приусадебных участков, 17 низководных мостов и 16 участков автодорог.

Ещё 25 населённых пунктов отрезаны водой. Их жителям предоставили 22 лодочные переправы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что подъём паводковых вод на трёх гидропостах в Прикамье достиг в мае рекордных показателей за всю историю наблюдений. По словам специалиста ГИС-центра Пермского госуниверситета Андрея Шихова, причинами рекордного паводка является переувлажнение почвы из-за проливных дождей летом и осенью прошлого года, а также резкое таяние снега в начале мая вследствие аномальной жары.