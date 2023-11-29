Бурятская шаурмечная отравила 14 человек и привлекла внимание прокуратуры Прокуратура Бурятии возбудила уголовное дело после массового отравления шаурмой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Джидинского района Бурятии возбудила уголовное дело по факту отравления 14 человек, сообщили в пресс-службе ведомства. Все они ели шаурму в одном из пунктов общественного питания, расположенном в селе Петропавловка. Врачи диагностировали у пострадавших заражение сальмонеллезом. Владельцам точки грозит до двух лет лишения свободы либо штраф в размере до 300 тысяч рублей.

В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники прокуратуры провели проверку после отравления 14 человек. В ходе нее выяснилось, что в пункте питания были грубо нарушены санитарно-эпидемиологические требования, которые необходимо соблюдать в процессе приготовления блюд. Расследование дела о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья, продолжается, оно находится на контроле прокуратуры.

Как сообщалось ранее, случай массового отравления был зафиксирован и в Кировской области после обеда в школьной столовой. Пищевое отравление было диагностировано по меньшей мере у 16 детей из села Калинино, они были госпитализированы. Врачи оценивают состояние учащихся СОШ имени генерал-лейтенанта Асапова как стабильное. По факту произошедшего проводится проверка, предполагается, что инцидент произошел из-за нарушения технологии приготовления блюд.