https://static.news.ru/photo/64ff1492-bdb0-11e9-ba5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24mchs/facebook.com

Площадь лесных пожаров на территории Красноярского края за последние сутки увеличилась на девять тысяч гектаров и в настоящее время составляет 1,15 млн га.

Большую часть этой площади (96,7%) составляет так называемая зона контроля. Поскольку большинство возгораний находятся в труднодоступных местах, затраты на борьбу с огнём могут превысить ущерб от выгорания лесов. Поэтому такие пожары не тушат, а только контролируют.

Всего в России бушуют более 300 таких контролируемых пожаров. Большинство из них (42) приходятся на долю Красноярского края, сообщает REGNUM .

Ранее News.ru писал, что в Иркутской области сократилось число лесных пожаров, но при этом увеличилась их площадь. В настоящее время локализовано 20 очагов и ведётся тушение ещё 33.