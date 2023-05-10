Планировавшая совершить теракт в Самаре уроженка Украины попала на видео ФСБ показала видео задержания уроженки Украины, подозреваемой в подготовке теракта в Самаре

Фото: УФСБ России по Самарской области

Опубликовано видео задержания сотрудниками ФСБ в Самаре уроженки Украины, подозреваемой в подготовке теракта, сообщает канал «Самара-ГИС» со ссылкой на представителя УФСБ России по области Татьяну Козикову. На кадрах видно, как женщина достает из машины с номерами ДНР полиэтиленовый пакет и оставляет его на улице. По информации ФСБ, в нем находилсь химические компоненты.

Злоумышленница задержана сотрудниками УФСБ после закладки полиэтиленового пакета, в котором находились химические компоненты. В ходе обследования ее автомобиля изъяты средства мобильной связи, в которых выявлена переписка с неустановленным лицом, представлявшимся сотрудником одной из военных организаций Украины, — заявила Козикова.

К женщине подъехали на машине сотрудники ФСБ и надели на нее наручники. Последствии задержанную поместили под стражу, ее обвиняют в подготовке теракта.

По первоначальным данным, она намеревалась совершить поджог во время Международного антифашистского фестиваля, проходившего в Самаре с 1 по 6 мая.