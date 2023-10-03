Пилотов летевшего в Петербург самолета чуть не ослепили лазером Kub Mash: пилотов рейса Сочи — Санкт-Петербург пытались ослепить лазером

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Пилотов рейса Сочи — Санкт-Петербург авиакомпании «Уральские авиалинии» пытались ослепить лазерным лучом, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По данным канала, воздушное судно находилось в восьми километрах от поселка Шушары под Петербургом. Никто не пострадал.

Канал отмечает, что инцидент произошел поздно ночью, в кабину пилотов пробился зеленый лазерный свет. На зрение экипажа это не повлияло.

Ранее стало известно, что неизвестные злоумышленники попытались ослепить при помощи лазеров пилотов пассажирского рейса авиакомпании «Победа», летящего из Владикавказа в Москву. В момент лазерной атаки самолет находился на высоте 1800 м. Никто не пострадал.

Лазерная атака была совершена со стороны города Карабулак в Ингушетии. Отмечается, что луч был направлен в сторону пилотов после того, как самолет отдалился на 14 км от аэропорта и поднялся на высоту 1800 м. Ингушская полиция занялась проверкой произошедшего.

До этого сообщалось, что пилотов самолета, выполнявшего рейс из Сочи в Москву, ослепили лазером при подлете к аэропорту Шереметьево в ночь на 12 мая. Луч попал в глаза капитану самолета и его помощнику, когда самолет снизился до 4,8 км над землей. Командир воздушного судна сразу доложил о произошедшем и заявил, что сможет посадить самолет. Пилоты пришли в себя, в результате самолет благополучно и мягко приземлился. На борту находилось более 100 человек.