Жители Рязани выступили за увольнение критиковавшей ученицу директора школы В Рязани почти 22 тысячи человек подписали петицию об увольнении директора школы № 62

Фото: ryazan.er.ru

В Рязани почти 22 тысячи человек подписали петицию об увольнении исполняющей обязанности директора школы № 62, депутата городской думы Светланы Ворнаковой. Такая реакция была вызвана поведением директора, которая прилюдно раскритиковала ученицу из-за теплой одежды не по дресс-коду, сообщает «МК в Рязани».

По состоянию на 11:30 20 января — 21 939 человек, — сообщает издание о количестве собранных подписей.

Инцидент произошел 12 января. Директор школы выстроила в ряд детей, одетых не по форме из-за холодной погоды, и начала фотографировать со словами «Я выложу это на всеобщее обозрение! Пусть все видят, какое ты невежество», рассказали пользователи социальных сетей. Позже мама девочки сообщила, что у ребенка после случившегося произошел сердечный приступ.

Как сообщила пресс-служба «Единой России», после проведенной проверки комиссия по этике регионального отделения партии наложила партийное взыскание на Светлану Ворнакову, а администрация Рязани, в свою очередь, наложила на директора дисциплинарное взыскание.

Сама Ворнакова заверила, что никакого конфликта с ученицей не было, а весь этот скандал является политическим заказом, напомнив, что впереди выборы в местную городскую думу.

В школе Красноярска ранее учительница географии подралась со школьницей. Конфликт возник из-за того, что педагог отобрала у девочки электронную сигарету. Драка завязалась после того, как ученица в ответ на действия учителя облила ее водой.