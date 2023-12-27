Петербурженка заманила на чай, а затем избила нунчаками двух школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы по подозрению в избиении двух школьников, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По версии следствия, в среду, 27 декабря, женщина заманила детей к себе домой на чай, а затем избила их предметом, похожим на нунчаки.

Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы <...> по признакам преступлений, предусмотренных пп. «д, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ, пп. «д, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (похищение человека, незаконное лишение свободы). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения, — говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина, состоящая на учете в полиции в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, заперла дверь после того, как дети переступили порог ее квартиры. После этого «на почве личных неприязненных отношений» она избила детей, угрожала им ножом, а также распылила газ, удерживая в квартире около часа. Сейчас мальчики находятся больнице, им оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно о задержании кемеровского подростка по подозрению в убийстве 16-летнего молодого человека в одном из общежитий города. Также были ранены еще двое несовершеннолетних. По данным следствия, причиной преступления стал бытовой конфликт.