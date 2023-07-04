Петербурженка оголила грудь перед водителем BMW и попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге женщина выбежала на проезжую часть и обнажила грудь перед водителем автомобиля BMW, притормозившего перед ней, пишет «Газета.ru». Встреча с незнакомкой случилась на перекрестке улиц Восстания и Жуковского и попала на видео с регистратора.

На кадрах видно, как петербурженка переходит дорогу вне зоны пешеходного перехода, уткнувшись в смартфон и пританцовывая в наушниках, пока другие люди послушано переходят по «зебре». В этот момент девушка замечает автомобиль BMW, который тормозит прямо перед ней. Она поворачивается к водителю и расстегивает кофту, обнажая грудь. После своеобразного стриптиза женщина, расхохотавшись, застегивает кофту и перебегает на другую сторону улицы.

Ранее пассажирка устроила дебош на борту самолета, летевшего из Ставрополя в Москву. Девушка сначала закурила в туалете, потом обнажила свою грудь, затем с криками о том, что все умрут, начала ломиться в кабину пилотов. Успокоить нарушительницу удалось известному телевизионному врачу, который летел тем же рейсом, под наблюдением которого она оставалась вплоть до конца полета.

В апреле в Красноярске задержали бизнесмена из Петербурга разделся на борту самолета и ходил по салону, требуя фруктов. Мужчину, летевшего бизнес-классом с Пхукета, задержали сотрудники полиции, которые установили, что пассажир находился в алкогольном опьянении.