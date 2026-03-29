Петербуржцам не вернули интернет после налета дронов ВСУ на Ленобласть Петербуржцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Утром 29 марта в Санкт-Петербурге снова наблюдаются перебои в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. За последний час пользователи оставили почти 500 жалоб.

Жители Санкт-Петербурга жалуются, что из-за ограничений у них не открываются некоторые сайты. За сутки пользователи оставили почти 4 тыс. обращений. Кроме того, наблюдаются проблемы в работе Telegram и приложения «Сбербанк Онлайн». Предполагается, что сбои связаны с ограничениями, введенными в целях обеспечения безопасности населения на фоне налета украинских БПЛА на Ленинградскую область.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 31 БПЛА украинской армии. Он добавил, что спасатели тушили возгорания в порту Усть-Луга.

До этого более 100 рейсов задержали и отменили в аэропорту Санкт-Петербурга из-за вводившихся ограничений. Почти на 10 часов задержали вылет воздушного судна в Уфу. Кроме того, не смогли вовремя вылететь самолеты, следовавшие в Душанбе, Москву, Уфу, Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик и Тюмень.