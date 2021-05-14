Петербург заявил о росте заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/8eeb1086-067e-11eb-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За неделю число новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге увеличилось на 29%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции.

По сравнению с прошлым воскресеньем на 28,86 % увеличилось число регистраций новых случаев COVID-19, — сказано в сообщении.

Ведомство уточнило, что госпитализация россиян старше 18 лет «с ковид-ассоциированными состояниями» с прошлого воскресенья выросла на 26,35%.

Северная столица фиксирует рост заболеваемости, но при этом и количество выздоровевших превышает показатели прошлой недели в пять раз. 16 мая было выписано сразу 1069 человек.

По словам чиновников, причина в том, что на майские праздники граждане реже обращались в медицинские организации для осмотра. Также россияне реже регистрировали выздоровление и закрытие листка нетрудоспособности.

Всех петербуржцев попросили при отсутствии противопоказаний обратиться в поликлиники для вакцинации.

Российские медики недавно выявили новый штамм российского происхождения. Первую так называемую северо-западную мутацию нашли у жителя Петербурга.