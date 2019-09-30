https://static.news.ru/photo/702fa1da-e397-11e9-a752-fa163e074e61_660.jpg Бату Хасиков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава Калмыкии Бату Хасиков не работал на востоке Украины. Этот вопрос возник после того, как Хасиков выразил уверенность, что назначенный врио главы Элисты Дмитрий Трапезников, ранее возглавлявший ДНР, имеет опыт работы в самых сложных условиях.

Никаких специальных задач на востоке Украины российский губернатор не выполнял. Возможно, он выполнял другие задачи, — цитирует Пескова ТАСС.

Как писал News.ru, Дмитрий Трапезников был избран руководителем администрации Элисты 26 сентября. За это назначение проголосовали депутаты городского собрания столицы Калмыкии. Трапезников известен тем, что в 2018 году после убийства в результате теракта главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко на несколько дней занял его пост в качестве исполняющего обязанности.

29 сентября в Элисте состоялся народный сход, участники которого потребовали от властей отстранить от должности Трапезникова. В выступлении участвовало около 500 человек.