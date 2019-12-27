https://static.news.ru/photo/d69291a8-288e-11ea-886c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchsgov/ vk.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что причиной взрыва в магнитогорской многоэтажке 31 декабря 2018 года был газ, а версия о теракте, которую поддерживают местные жители, по его словам, — не более чем слухи.

Экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем, кроме слухов, и не соответствуют действительности. Причиной этого взрыва, трагедии стал взрыв газа, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Как писал NEWS.ru, взрыв в многоэтажке на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске прогремел 31 декабря 2018 года. В результате обрушения одного из подъездов погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, ещё шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС вытащили из-под завалов.