Песков оценил борьбу губернаторов с распространением COVID-19 в регионах

https://static.news.ru/photo/bdff0a6a-094b-11eb-9b11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости коронавирусом в российских регионах не является поводом для лишения губернаторов особых полномочий, которыми их наделили на период пандемии, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ну, ситуация на местах лучше видна именно в этих регионах, — отметил он, отвечая на вопрос, нужно ли в текущей ситуации централизованное управление и довольны ли в Кремле действиями региональных властей.

При этом Песков напомнил, что «регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия» в условиях распространения коронавируса, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил , что рост числа инфицированных коронавирусом в России должен стать поводом для серьёзной обеспокоенности, поэтому каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.

За минувшие сутки в России выявлено 11,4 тысячи новых случаев заражений коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заболели более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции стали 22 тысячи россиян, а количество выздоровевших превышает 1 млн. Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия.