16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Песков оценил борьбу губернаторов с распространением COVID-19 в регионах

12:43, 08 октября 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости коронавирусом в российских регионах не является поводом для лишения губернаторов особых полномочий, которыми их наделили на период пандемии, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ну, ситуация на местах лучше видна именно в этих регионах, — отметил он, отвечая на вопрос, нужно ли в текущей ситуации централизованное управление и довольны ли в Кремле действиями региональных властей.

При этом Песков напомнил, что «регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия» в условиях распространения коронавируса, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что рост числа инфицированных коронавирусом в России должен стать поводом для серьёзной обеспокоенности, поэтому каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.

За минувшие сутки в России выявлено 11,4 тысячи новых случаев заражений коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заболели более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции стали 22 тысячи россиян, а количество выздоровевших превышает 1 млн. Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео