Песков: локдаун в регионах не ислючается

Власти не планируют вводить локдаун в масштабах всей страны. Однако меры против распространения коронавирусной инфекции могут быть введены в отдельных регионах России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на тех особых полномочиях, которые имеют руководители регионов, — заявил он.

Спикер отметил, что ситуация в стране волатильна из-за специфики штамма «омикрон» и губернаторы могут принять решение касательно ограничительных мер в отдельных регионах страны.

Ранее Песков рассказал, что Кремль не видит необходимости в дополнительных указаниях регионам по действиям в ситуации с распространением коронавируса, в том числе штамма «омикрон». По его словам, эта работа ведётся фактически на ежедневной основе не только президентом, но и главой правительства.

Он напомнил, что главам субъектов предоставлены полномочия по предупреждению новых случаев заболевания коронавирусом, в рамках которых они могут самостоятельно предпринимать некие действия, исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном субъекте.

Пресс-секретарь также ранее рассказал как проходит подготовка поездки Владимира Путина в Пекин. Спикер заявил, что готовится она в непростых условиях. Сложность заключается в сильном росте заболеваний коронавирусной инфекцией.