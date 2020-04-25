Первым умершим из-за COVID-19 в Сочи стал депутат местного горсобрания

https://static.news.ru/photo/829072b6-86d3-11ea-9d0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сочи Администрация/facebook.com

Первый пациент с коронавирусом скончался в Сочи. Им оказался депутат местного городского собрания 63-летний Константин Гергишан.

О смерти парламентария сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Он отметил, что депутат был госпитализирован в начале апреля. Неделю назад его состояние ухудшилось, а последние несколько дней он находился в коме.

Врачи боролись за его жизнь до последнего. К глубочайшему сожалению, безрезультатно, — написал мэр в Instagram.

Градоначальник выразил соболезнования родным и близким Гергишана, а также его коллегам по горсобранию.

В России зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли — 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 тысячи выздоровели, скончались — 325.

В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Скончались более 190 тысяч человек, выздоровели — свыше 743 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что от COVID-19 скончался депутат Мособлдумы Иван Жуков. Посмертно он был награждён орденом «За доблесть и мужество», поскольку одним из первых в регионе взял на себя ответственность за борьбу с эпидемией, организовал волонтёрское движение и оплачивал продуктовые наборы для жителей.